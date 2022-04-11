T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran ve gezdiren kişiyi ağır yaralayan saldırgan yanlışlıkla serbest bırakıldı

Yetkililer, hapishanedeki saldırganın bir yazım hatası nedeniyle tahliye edildiğini söyledi

11 Nisan 2022 15:10

Şarkıcı Lady Gaga’nın iki köpeğini kaçıran ve köpekleri gezdiren kişiyi vuran saldırgan hapisten yanlışlıkla tahliye edildi.

Sky News’ta yer alan habere göre, geçen aylarda Los Angeles’ta Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişi vurarak ciddi biçimde yaralayan, iki köpeği kaçıran James Howard Jackson, yazım hatası nedeniyle hapishaneden tahliye edildi.

Los Angeles’ta yetkililer 19 yaşındaki saldırganı aramak için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan ve akciğerinin bir parçası alınan Ryan Fischer, saldırganın yanlış bırakılmasından dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Lady Gaga’nın köpekleri kaçırıldıktan sonra bulan kişi için 500 bin dolarlık ödül koyulmuştu. Köpeklerin kaçırılmasından iki gün sonra bir kadın, köpekleri direğe bağlı bulduğunu söyleyerek yetkililere teslim etmişti.

lady gagaköpeksaldırganhapishane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24