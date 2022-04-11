Lady Gaga'nın köpeklerini kaçıran ve gezdiren kişiyi ağır yaralayan saldırgan yanlışlıkla serbest bırakıldı

Şarkıcı Lady Gaga’nın iki köpeğini kaçıran ve köpekleri gezdiren kişiyi vuran saldırgan hapisten yanlışlıkla tahliye edildi.

Sky News’ta yer alan habere göre, geçen aylarda Los Angeles’ta Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişi vurarak ciddi biçimde yaralayan, iki köpeği kaçıran James Howard Jackson, yazım hatası nedeniyle hapishaneden tahliye edildi.

Los Angeles’ta yetkililer 19 yaşındaki saldırganı aramak için çalışma başlattı.

Saldırıda yaralanan ve akciğerinin bir parçası alınan Ryan Fischer, saldırganın yanlış bırakılmasından dolayı endişe duyduğunu söyledi.

Lady Gaga’nın köpekleri kaçırıldıktan sonra bulan kişi için 500 bin dolarlık ödül koyulmuştu. Köpeklerin kaçırılmasından iki gün sonra bir kadın, köpekleri direğe bağlı bulduğunu söyleyerek yetkililere teslim etmişti.