Lady Gaga'nın kaçırılan köpekleri bulundu

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Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Lady Gaga'nın köpek yürütücüsünden silah zoruyla çalınan French bulldoglarının sağlıklı bir şekilde bulunup sahibine geri götürüldüğünü bildirdi.

LAPD, bir kadının cuma akşamı köpekleri bir polis merkezine getirdiğini söyledi.

Bir film çekimi için Roma'da olan Lady Gaga'nın temsilcileri ve dedektifler, köpeklerin ünlü pop yıldızının köpekleri olduğunu doğruladı.

LAPD, köpekleri merkeze getiren kadının saldırıyla bir bağlantısının olmadığını düşündüklerini söyledi.

Lady Gaga'nın köpeklerini yürüten Ryan Fischer, pop yıldızının köpeklerini yürütürken göğsünden vurulmuştu. Güvenlik kameraları görüntülerinde beyaz bir sedandan inen iki adamın Fischer'dan köpekleri almaya çalıştığı, daha sonra yürütücüyü vurup sonra ki köpekle kaçtığı görülüyor. Fischer'ın hayatta kalması bekleniyor.