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Lady Gaga, moda editörü oluyor

Gaga: V Magazine’in bu sayısı özgür sanat, moda, cinsellik ve müzik barındıracak

27 Kasım 2015 15:36

American Horror Story: Hotel performansıyla gündemden düşmeyen Lady Gaga için V Magazine’in moda editörlüğünü konuk olarak üstleneceği haberi verildi. Dergiye konuk editör olarak alınacak Gaga, derginin Ocak 2015 kapağı için de poz verdi.

GZone’un haberine göre şu zamana kadar 99 sayı çıkaran dergiye tam yedi kez kapak olan Gaga, hazırladığı dosya hakkında, ”V Magazine’in bu sayısı özgür sanat, moda, cinsellik ve müzik barındıracak” dedi.

Bu özel dosya için bir de tanıtım filmi hazırlayan dergi, Gaga’nın V Magazine’e kapak olduğu yedi sayıyı da tekrardan su yüzüne çıkardı.

Hazırlanan video şu şekilde:

 

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