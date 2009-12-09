Lady Gaga Kraliçe hatırına kapandı

İngiltere’deki yıllık Kraliyet Varyete Performansları’na, aktris Whoopi Goldberg, şarkıcı Lady GaGa, şarkıcı Chaka Khan, ABD’li Miley Cyrus gibi yıldızlar katıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Blackpool Kasabası’nda düzenlenen şovun en ilgi çekici karakteri ise yine Lady GaGa oldu. Kraliçe’nin hatırına her zamanki kostümlerinden farklı olarak ‘muhafazakar’ bir kıyafet seçen GaGa, gotik bir dekor üzerinde hazırlanmış piyanosuyla da ilgi çekmeyi başardı. Blackpool Opera Binası’nın önüne toplanan 1000 kadar İngiliz de hem Kraliçe’yi hem de diğer ünlüleri görebilmek için birbirleriyle yarıştı.