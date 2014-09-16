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Lady Gaga konseri İstanbul trafiğini vurdu

Lady Gaga konseri ve Galatasaray maçının aynı bölgede gerçekleşecek olması İstanbul trafiğini durma noktasına getirdi

16 Eylül 2014 22:33

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga bu akşam İTÜ Stadyumu’nda hayranlarının karşısına çıkıyor. Yine bu akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında TT Arena’da Belçika’nın güçlü temsilcisi Anderlecht’i konuk edecek. Konser ve maça toplamda 100 bini aşkın izleyicinin katılması bekleniyor. TT Arena ve İTÜ Stadyumu’nun birbirine çok yakın olması, konser ve maçın da hemen hemen aynı saatte başlaması nedeniyle bölgede trafik durma noktasında. 

‘Artpop’ albümüyle en çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan Gaga, dünya turnesi kapsamında bu gece İTÜ Stadyumu’nda saat 21:00’da sahneye çıkacak. Binlerce hayranı saatler öncesinde konser alanında toplanmaya başladı. 

TT Arena (solda) ile İTÜ stadyumu arasında 2,5 kilometre mesafe bulunuyor

Dikkat! 

 

Levet Kulu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, metronun Seyrantepe aktarma bölümü çalışmadığı için 21.45'te başlayacak maça metro ile gelecek tüm Galatasaray taraftarları İTÜ Ayazağa istasyonunda inerek stada otobüslerle taşınacak. Dolayısıyla İTÜ’de zaten konser kalabalığı varken binlerce maç seyircisi de İTÜ metro istasyonu çıkışında birikmiş olacak.

 

Trafik durma noktasında

 

Lady Gaga konserinin yapılacağı İTÜ Stadyumu ile Galatasaray'ın şampiyonlar ligi maçına çıkacağı TT Arena Stadı’nın arası 2,5 kilometre. İki büyük organizasyonun aynı gün ve hemen hemen aynı saatlerde denk gelmesinin bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor Şu anda Maslak civarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Kemerburgaz ayrımından Seyrantepe yönünde FSM Köprüsüne kadar trafikte yoğunluk görülüyor.

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