Lady Gaga kıyma makinesine girdi

‘Born This Way Ball’ adlı albümü kapsamında çıktığı turnenin Belçika ayağında konser veren Lady Gaga , yine sıradışı bir şova imza attı. Kıyma şeklinde kıyafeti ile dev bir kıyma makinesinin içine giren şarkıcı bu şovunun ardından et şeklindeki kanepede ünlü şarkısı ‘Alejandro’yu söyledi.

Toplumda kadınların et muamelesi görmesine tepki olarak böyle bir şov yaptığını söyleyen Lady Gaga’nın kafasını kıyma makinesine sokarak sadece bacakları dışarıda kalarak verdiği görüntü ile 1978 tarihli ‘Hustler’ dergisinin kapağına atıfta bulunduğu anlaşıldı. Geçen günlerde kişisel blog’unda 10 kilo aldığını ve bununla çok mutlu olduğunu söyleyen Lady Gaga ‘beden devrimi’ adı altındaki bölümde iç çamaşırlarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmış ve herkesin kusurlu fotoğraflarını paylaşmasını istemişti.

Lady Gaga’nın çıktığı turnenin bitmesine daha altı ay var. Şarkıcı turnede toplam 112 konser vermeyi planlıyor.