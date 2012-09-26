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Lady Gaga: Kilo aldım, mutluyum

ABD’li şarkıcı Lady Gaga son dönemde aldığı kilolar yüzünden kendisini eleştirenlere blog sayfasından yanıt verdi

26 Eylül 2012 14:39

Ünlü şarkıcı Lady Gaga son dönemde hakkında çıkan “şişmanladı” yorumlarına blog sayfasında yayınladığı fotoğraflarıyla yanıt verdi. Sanatçı cesur karelerin altına “Erkek arkadaşım beni bu halimle beğeniyor. Bu, benim” yazdı.
 
ABD’li şarkıcı Lady Gaga son dönemde aldığı kilolar yüzünden kendisini eleştirenlere blog sayfasından yanıt verdi.

Dört fotoğrafını hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı 15 yaşından beri anoreksiya (yeme bozukluğu) ile savaştığını söyledi.

İç çamaşırlarıyla poz veren 26 yaşındaki şarkıcı hayranlarına şu sözlerle seslendi: “Yemek yediğim zaman kendimi sağlıklı hissediyorum. Nasıl göründüğümü umursamıyorum. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım.”


'Siz de 'kusurlu' fotoğraflarınızı paylaşın'


Son günlerde 10 kilo aldığı söylenen sanatçı bu iddianın doğru olduğunu söyleyerek vücuduyla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Bloğunda fotoğraflarının yanı sıra  “Beden devrimi” başlığı altında da bir bölüm paylaşan Lady Gaga insanların kusurlarıyla var olduğunu belirterek herkesi cesur olmaya teşvik etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Ünlü şarkıcı hayranlarına “Siz de kusurlu göründüğünüz fotoğraflarınızı internette paylaşın” çağrısı yaptı.

 

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