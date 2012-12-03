Lady Gaga: Jackson'ın ruhu için saklayacağım

Micheal Jackson'ın kostümleri açık artırmayla satıldı. Lady Gaga, twitter hesabından, açık artırmada satın aldığı eşyaları Jackson'ın ruhu, cesareti, sevgisi ve hayranları için özenle saklamayı planladığını duyurdu.

Koleksiyoncular arasında yer alan Lady Gaga; twitter hesabından, açık artırmada satın aldığı 55 parça eşyayı Jackson'ın ruhu, cesareti, sevgisi ve hayranları için özenle saklamayı planladığını duyurdu.

Müzayedeyi yöneten Darren Julien, Jackson'ın ilk dünya turunda giydiği ceketin 240 bin dolara alıcı bulduğunu belirtti.

Jackson'ın kristallerle bezeli eldivenlerinin her çifti 100 bin dolara satılırken, diğer ceketleri ve sahne kostümlerinin de 100 bin dolardan fazla fiyata alıcı bulduğu kaydedildi.

Jackson'ın uzun süre birlikte çalıştığı tasarımcı Dennis Tompkins ve Michael Bush'ın ürünlerini içeren müzayedede 5 milyon dolardan fazla para toplandı.

Hasılatın bir kısmı Guide Dogs of America ve Nathan Adelson Hospice adlı hayır kurumlarına verildi.