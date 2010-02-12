Lady Gaga incilerini döktü

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AIDS Araştırmaları Vakfı amfAR’ın yararına New York’ta düzenlenen galaya katılan ve piyano başına geçip şarkı da söyleyen 23 yaşındaki Lady Gaga, hem kıyafetlerini ve şapkasını hem de vücudunu incilerle kaplamıştı. AIDS/HIV araştırmalarına para toplamak amacıyla her sene düzenlenen gala bu yıl, geçen mart ayında bir kayak kazasında hayatını kaybeden aktris Natasha Richardson’a ithaf edildi.