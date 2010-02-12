T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lady Gaga incilerini döktü

İlginç kostümleriyle ünlü şarkıcı Lady Gaga, bu kez de yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine yüzlerce inci yapıştırarak konuşturmayı başardı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Amerika'nın genç yaşta parlayan yıldızlarından Lady Gaga, şaşırtmaya devam ediyor. Sahne şovlarıyla adından bahsettiren 23 yaşındaki pop yıldızı, AIDS yararına katıldığı gecede vücudu ve kostümünü saran incilerle sahnedeydi.

- FOTO GALERİ -



AIDS Araştırmaları Vakfı amfAR’ın yararına New York’ta düzenlenen galaya katılan ve piyano başına geçip şarkı da söyleyen 23 yaşındaki Lady Gaga, hem kıyafetlerini ve şapkasını hem de vücudunu incilerle kaplamıştı. AIDS/HIV araştırmalarına para toplamak amacıyla her sene düzenlenen gala bu yıl, geçen mart ayında bir kayak kazasında hayatını kaybeden aktris Natasha Richardson’a ithaf edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24