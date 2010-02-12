Lady Gaga incilerini döktü

İlginç kostümleriyle ünlü şarkıcı Lady Gaga, bu kez de yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine yüzlerce inci yapıştırarak konuşturmayı başardı.
12 Şubat 2010 02:00
T24 - Amerika'nın genç yaşta parlayan yıldızlarından Lady Gaga, şaşırtmaya devam ediyor. Sahne şovlarıyla adından bahsettiren 23 yaşındaki pop yıldızı, AIDS yararına katıldığı gecede vücudu ve kostümünü saran incilerle sahnedeydi.
AIDS Araştırmaları Vakfı amfAR’ın yararına New York’ta düzenlenen galaya katılan ve piyano başına geçip şarkı da söyleyen 23 yaşındaki Lady Gaga, hem kıyafetlerini ve şapkasını hem de vücudunu incilerle kaplamıştı. AIDS/HIV araştırmalarına para toplamak amacıyla her sene düzenlenen gala bu yıl, geçen mart ayında bir kayak kazasında hayatını kaybeden aktris Natasha Richardson’a ithaf edildi.