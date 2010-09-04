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Dünya

Lady Gaga için cinsiyet değiştirecek

Bulgaristan’da bir adam, hayranı olduğu Lady Gaga’ya benzemek için bıçak altına yatmaya kararı aldı.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Bulgaristan’da bir adam, hayranı olduğu Lady Gaga’ya benzemek için bıçak altına yatmaya kararı aldı.

 
LADY GAGA GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ


Dünya listelerini kasıp kavuran parçalarıyla kısa zamanda ünlenen İtalyan asıllı ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın hayranı olan Penio Dasklov adlı Bulgar adam, Gaga’ya benzemek için cinsiyetini değiştirmeye karar verdi.

 
Ancak Dasklov’un Gaga hayranlığı burada sona ermiyor. Çılgın hayran, Gaga’ya benzemek için gireceği cinsiyet değiştirme ve estetik ameliyatlardan sonra Gaga’yla düet yapmak istediğini söyledi.


 
Hayali düet yapmak

Katıldığı Büyük Birader yarışmasıyla Bulgaristan’da ün kazanan Dasklov, hayallerinin kadını Gaga’ya benzemek için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. 24 yaşındaki adam, “Kendisini sunma tarzına bayılıyorum, o yüzden ameliyatımın ardından ne tam bir erkek, ne de tam bir kadın olacağım” dedi.

 
Dasklov, “Şimdiden menajerleriyle görüştüm ve onlara uğradığım değişimin ardından Gaga’yla düet yapmak istediğimi söyledim” diye konuştu.

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