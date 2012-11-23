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Lady Gaga: Her gün gülerek uyanıyorum

Ünlü şarkıcı Lady Gaga geçtiğimiz gün Şili’de verdiği konser öncesinde çektiği fotoğrafları Twitter’da paylaştı

23 Kasım 2012 16:59

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Lady Gaga Şili’deki konserine giderken uçakta boşa vakit harcamadı ve yeni saç stilini gösteren kareleri sosyal medyada yayınladı. Sanatçının hayranlarına bir de mesajı vardı.
 
Ünlü şarkıcı Lady Gaga geçtiğimiz gün Şili’de verdiği konser öncesinde çektiği fotoğrafları Twitter’da paylaştı.

Fotoğraflarının altına bir de mesaj yazan Lady Gaga hayranlarının Şükran Günü’nü kutladı.

Sanatçı hayranlarına şu sözlerle seslendi: “Turneleri çok seviyorum. Her gün gülerek uyanıyorum.”

Şili’de kaldığı otelin önünde sıra olan hayranları imza almadan ünlü sanatçıya odasına gitmesi için izin vermedi.

45 kişinin izlediği konsere pembe peruğuyla çıkan Lady Gaga sıra dışı kostümüyle hayranlarından büyük alkış aldı.

Lady Gaga’nın “Artpop” adını verdiği yeni albümünün 2013’ün başlarında çıkacağı bildirildi.

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