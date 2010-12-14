Lady Gaga hayranları dolandırıldı

T24 - Lady Gaga’nın yüzlerce hayranı, internette dolandırıcıların kurbanı oldu. Şarkıcının Madrid konseri için farkında olmadan sahte bilet alan çok sayıda kişi konseri izleyemedi.



Yüzlerce Lady Gaga hayranı, İspanya’da büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Şarkıcının pazar günkü Madrid konserini izlemek isteyen yüzlerce kişi, internet üzerinden sahte bilet satın aldı. Ancak yapılan sahtekârlığı konser salonu önünde anlayabildiler.



Sahte bilet mağdurları yaklaşık 18 bin kişinin katıldığı konser için 200 euro ödedi. Bu, gerçek bilet fiyatlarının iki katı ediyor. İspanyol polisi, dolandırıcıların sekiz farklı bilet çeşidinin yüzlerce kopyasını bastıklarını bildirdi. Ancak kopyalar gerçeğine o kadar uygundu ki biletleri aylar öncesinden satın alanlar farkı anlayamadı.



Lady Gaga sıradışı kıyafetleri ve hareketleriyle sürekli adından söz ettiriyor

Bilet sahtekârlığı, çok sayıda Lady Gaga hayranının konser salonu önünde yığılmasıyla anlaşıldı. Bazıları gözyaşlarına boğulurken bazıları da içeriye girebilmek için şansını zorlamaya çalıştı. Tüketici Derneği CECU, mağdurların paralarını geri alabilmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi.



En iyi kadın şarkıcı



Çılgın kıyafetleri, çılgın hareketleri ve internetteki büyük hayran kitlesiyle sık sık gündeme gelen Lady Gaga bu yıl Amerikan Müzik Ödülleri töreninde pop/rock dalında en iyi kadın şarkıcı ödülüne layık görülmüştü.









