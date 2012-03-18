Lady Gaga: Futbol takımı kuracak kadar çocuğum olmasını istiyorum

T24 - Oprah Winfrey'ye konuk olan Lady Gaga, ''Bu son röportajım. Artık konuşmayacağım'' dedi. Gaga, ileride futbol takımı kuracak kadar çok çocuğu olması istediğini de söyledi.



Amerilkalı şarkıcı Lady Gaga, Oprah Winfrey'ye verdiği röportajda gelecekte bir kocası ve futbol takımı kuracak kadar çok çocuğu olmasını istediğini söyledi.

Aile kurma hayalleri konusunda içini döken ünlü şarkıcı, "Şimdi değil ama gelecekte çocuk sahibi olmak isterim. Hem de tek çocuk değil çok çocuğum olsun isterim. Çocukluğumdan beri kalabalık bir aile kurmanın hayalini kuruyorum" dedi.

Gazete okumadığını ve televizyon seyretmediğini söyleyen Gaga, ''Annem arayıp şunu duydun mu dese bile telefonu kapatıyorum. Muzik hakkında söylenen hiç birşeyi duymak, görmek istemiyorum. Tabiki dünya da olan bitenler başka. Onunla ilgileniyorum. Ama diğer herşeye gözlerim ve kulaklarim kapalı.” dedi.

Bu röportajdan sonra uzun süre kimseye konuşmayacağını vurgulayan Lady Gaga, ''Bu son röportajım Oprah. Uzun bir süre hiç kimseyle konuşmamaya karar verdim.” şeklinde bir açıklamada bulundu.