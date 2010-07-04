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Lady Gaga Facebook'un en popüleri

Lady Gaga, hayatta olup da Facebook'ta 10 milyon fanı olan ilk kişi oldu.

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Lady Gaga, hayatta olup da Facebook'ta 10 milyon fanı olan ilk kişi oldu.

3 Temmuz saat 10.31 itibariyle 10 milyon 189 bin 374 fanı bulunan Lady Gaga, çekiştiği ABD Başkanı Barack Obama'dan önce bu unvana ulaşmış oldu.

Famecount.com'dan yapılan açıklamada Lady Gaga'nın zaten internette "yaşayan en popüler müzisyen" olduğu Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarının toplam üyesinin diğer müzisyenlerden fazla olduğu belirtildi.

Lady Gaga'nın Twitter'da da 4 milyon 746 bin 970 üyesi bulunuyor.

Henüz 24 yaşında olan Lady Gaga, iki yıl önce ilk albümünü çıkarmıştı.

Facebook'ta en çok takipçisi olan hesap "Texas Hold'em Poker"a ait.  Müzik alanında ise en çok fan 14 milyon ile Michael Jackson'a ait.


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