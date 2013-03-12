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'Lady Gaga evleniyor'

Lady Gaga'nın yakın arkadaşı DJ Starlight ünlü şarkıcının yaz aylarında sevgilisi Taylor Kinney ile evleneceğini söyledi

12 Mart 2013 13:32

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, ‘Vampire Diaries’ dizisinin oyuncusu Taylor Kinney’le evlenmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı DJ Starlight, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmek istediklerini söyledi. ntvmsnbc'nin The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre, DJ Starlight, “Birbirleri için yaratılmışlar. Bu yıl evlenmeye hazırlar. Yaz aylarında Taylor’ın çekimleri bitiyor. Lady Gaga’nın ise konser ve stüdyo işleri tamamlanıyor. Yakında herkese duyuracaklardır” şeklinde konuştu.

Gaga, 2011’de Taylor Kinney’i You And I’ adlı müzik videosunda oynaması için seçmişti. Klip çekimi için tanışan çift 2 yıldır birlikte.

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