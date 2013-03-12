'Lady Gaga evleniyor'

ABD’li şarkıcı Lady Gaga, ‘Vampire Diaries’ dizisinin oyuncusu Taylor Kinney’le evlenmeye hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı DJ Starlight, ikilinin ciddi bir ilişki yaşadığını ve evlenmek istediklerini söyledi. ntvmsnbc'nin The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre, DJ Starlight, “Birbirleri için yaratılmışlar. Bu yıl evlenmeye hazırlar. Yaz aylarında Taylor’ın çekimleri bitiyor. Lady Gaga’nın ise konser ve stüdyo işleri tamamlanıyor. Yakında herkese duyuracaklardır” şeklinde konuştu.

Gaga, 2011’de Taylor Kinney’i You And I’ adlı müzik videosunda oynaması için seçmişti. Klip çekimi için tanışan çift 2 yıldır birlikte.