Lady Gaga estetik mi yaptırdı?

ABD’de Onur Haftası etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Lady Gaga’nın estetik yaptırdığı iddia edildi.



Lady Gaga, etkinlik çerçevesinde katıldığı gecede ABD Ulusal Marşı’nı seslendirdi. Gaga, performansından önce küçük bir konuşma da yaptı.

27 yaşındaki şarkıcı, Şubat ayında geçirdiği kaza sonucu yürüyemez hale gelmiş ve ameliyat olmuştu. Daily Mirror gazetesi, Gaga’nın New York’taki şovundaki görüntüsünden yola çıkarak burun estetiği ameliyatı da yaptırdığını iddia etti. Gazete genç şarkıcının burun yapısının eskine göre daha ince olduğunu öne sürdü.

Lady Gaga daha önce estetik hakkındaki düşüncelerini, “Estetik yaptırmadım. Ben bir sanatçıyım ve kendi özgür irademle dünyanın beni nasıl görmek istediğine karar verebilirim” sözleriyle anlatmıştı.