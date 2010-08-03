Lady Gaga bikinisine sığamadı

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Lady Gaga, geçtiğimiz gün de sevgilisi Luc Carl’la havuz keyfi yaparken görüntülendiÇılgın kıyafetleri ve ilginç sahne şovlarıyla sürekli gündemde kalan Lady Gaga, geçtiğimiz gün de sevgilisi Luc Carl’la havuz keyfi yaparken görüntülendi. Paparazzileri fark etmeyen ünlü şarkıcı, Teksas’taki bir otelin havuzunda Carl’ı öpücük yağmuruna tutarken, leopar desenli bikinisiyle objektiflere işte böyle yansıdı.