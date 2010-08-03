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Lady Gaga bikinisine sığamadı

Şarkıcı Lady Gaga havuzda sevgilisiyle eğlenirken leopar desenli bikinisinin açıldığını fark etmedi.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Şarkıcı Lady Gaga havuzda sevgilisiyle eğlenirken leopar desenli bikinisinin açıldığını fark etmedi.

Lady Gaga, geçtiğimiz gün de sevgilisi Luc Carl’la havuz keyfi yaparken görüntülendi
Çılgın kıyafetleri ve ilginç sahne şovlarıyla sürekli gündemde kalan Lady Gaga, geçtiğimiz gün de sevgilisi Luc Carl’la havuz keyfi yaparken görüntülendi. Paparazzileri fark etmeyen ünlü şarkıcı, Teksas’taki bir otelin havuzunda Carl’ı öpücük yağmuruna tutarken, leopar desenli bikinisiyle objektiflere işte böyle yansıdı.

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