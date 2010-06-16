'Lady Gaga benden etkilendi'

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Ünlü şarkıcı Kylie Minogue, Lady Gaga’nın kendisinden etkilendiğini iddia ediyor. Bu konudaki ilk tartışma Christina Aguilera ve Lady Gaga arasındaki karşılaştırılmalar sonucu çıkmıştı. Ancak Kylie Minogue kendisi ve Lady Gaga arasındaki karşılaştırmaları umursamadığını ve kendisinin Gaga’nın kariyeri üzerinde etkili olduğunu hissettiğini söylüyor. Güzel şarkıcı, iddialarını BlackBook dergisinin fotoğraf çekimleri sırasında mayolarıyla poz verirken açıkladı. Minogue “Bence onun içinde benden bir parça var” diye konuştu.