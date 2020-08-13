Lady Gaga: Antipsikotik ilaçlar kullanıyorum, beynimi her zaman kontrol edemiyorum

Şarkıcı Lady Gaga, yaşadığı ruh sağlığı sorunlarını anlattı. Lady Gaga, anti psikotik ilaçlar kullandığını ve her zaman 'beynini kontrol edemediğini' söyledi.

Apple Music Beats 1 radyo programına katılan Lady Gaga, ruh sağlığına ilişkin açıklamalarını anlattı. Genel olarak şizofreni ve bipolar bozuklukta kullanılan olanzapine adlı ilacı kullandığını söyleyen Lady Gaga, "Kullandığım anti psikotik ilaç hakkında bir şarkı yazdım. İlacı kullanıyorum çünkü her zaman beynimin yaptığı şeyleri kontrol edemiyorum. Ruh sağlığı sorunlarım olduğunu ve bazen bunların beni 'işlemez bir insan' hâline getirdiğini biliyorum" dedi.

Gaga, geçen yıl Elle dergisine yaptığı açıklamalarda 19 yaşında birden fazla kez tecavüze uğradığını, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söylemişti.