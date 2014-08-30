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Yaşam

Lady Diana'nın pastasının dilimi 375 dolar

1997'de hayatını kaybeden İngiltere'nin Galler Prensesi Diana'nın, 1981'deki düğününden kalma bir dilim pasta açık artırmayla bin 375 dolara satıldı

30 Ağustos 2014 16:05

1997’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana’nın Prens Charles ile 1981’deki düğününde kestiği pastanın bir dilimi açık artırmaya çıkarıldı. Los Angeles merkezli müzayede evi Nate D.Sanders tarafından satışa çıkarılan pastanın bin 375 dolara satılması şaşırttı. 

Radikal’in AP’ye dayandırdığı habere göre, 33 yıllık dilim pastanın mumla kaplanarak muhafaza edildiği ifade edilirken, kutuda, “Ekselanslarının en iyi dilekleriyle, Galler Prensi ve Prensesi” yazan bir kart yer alıyor. Müzayede evinin sözcüsü Sam Heller, dilimi satın alan kişinin isminin açıklanmasını istemediğini belirtti. Heller, pastanın mumla kaplanmış olmasına aldanılmaması gerektiğini ve pastayı yemenin çok sakıncalı olduğunu da sözlerine ekledi.

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