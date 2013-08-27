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Lady Diana'nın büyük aşkı: Filmde yanlış bilgiler var, izlemem

Lady Diana ve büyük aşkı 'Bay Mükemmel' lakaplı doktor Hasnat Khan’ın aşkının anlatıldığı film tepki topladı

27 Ağustos 2013 10:36

Lady Diana’nın son 2 yılını anlatan film 'Diana' Eylül’de vizyona girecek. Filmde Diana’nın büyük aşkı olarak gösterilen kalp doktoru Hasnat Khan sessizliğini bozarak, filmin yanlış bilgiler içerdiğini ve asla izlemeyeceğini açıkladı.

1997 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galler Prensesi Lady Diana ve büyük aşkı “Bay Mükemmel” lakaplı doktor Hasnat Khan’ın aşkının anlatıldığı film tepki topladı.

Bugüne kadar Diana ile olan ilişkisi hakkında sessizliğini koruyan Khan, başrolünü Naomi Watts’ın oynadığı filmin fragmanını izledikten sonra filmi izlememeye karar verdiğini açıkladı. 54 yaşındaki kalp doktoru, film yapımcılarının kendisinden bilgi almak istediğini ancak hiçbir zaman onlarla iletişim kurmadığını ifade etti.


'İlişkimizde hiyerarşi yoktu'


Khan, Daily Mail’e verdiği röportajda, Lady Diana ile olan ilişkisine de değindi. Khan, “Diana ile aramızda hiyerarşi yoktu. İlişkimizde ne o prensesti ne de ben doktor” dedi.

Filmin sadece dedikodu ve varsayımlar üzerine yazıldığını iddia eden Khan, filmi kesinlikle izlemeyeceğini ifade etti.

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