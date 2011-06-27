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Yaşam

Lady Diana yaşasaydı 50 yaşında olacaktı!

Lady Diana yaşıyor olsaydı 1 Temmuz'da 50 yaşını dolduracaktı. Peki, o zaman da milyonların sevgilisi olmaya devam edecek miydi?

27 Haziran 2011 03:00

T24- Lady Diana yaşıyor olsaydı 1 Temmuz'da 50 yaşını dolduracaktı. Peki, o zaman da milyonların sevgilisi olmaya devam edecek miydi?

Sonsuza dek genç, güzel ve idol olarak kalmak... Bu Diana'nın hayali miydi bilinmez ama o hâlâ milyonların biricik "Prenses Diana"sı...

Görkemli bir düğünle İngiltere veliahtı Prens Charles ile evlenen Prenses Diana evliliği boyunca medyanın en çok ilgi gösterdiği isimlerden biriydi. Diana'nın rüya evliliği masallardaki gibi bitmedi.

Diana, eşinin daimi gizli aşkına tahammül edemedi ve Buckingham Sarayı’nın duvarları ardında yaşananları bir gazeteciye anlattı. ‘Diana’nın Gerçek Öyküsü’ adlı kitapsa evliliğinin sonunun başlangıcı oldu.

Medyanın Diana'ya ilgisi Prens Charles'tan ayrıldıktan sonra da sona ermedi. Diana'nın sevgilis

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