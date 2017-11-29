Lady Bird, Rotten Tomatoes’un en iyi yorum alan filmi oldu

Çeviri - Gonca Tokyol

Greta Gerwig'in yönettiği ve ABD’nin Sacramento kentinde yaşayan 17 yaşındaki bir Christine isimli bir gencin hayatına odaklanan Lady Bird filmi, Rotten Tomatoes’un en iyi yorum alan filmi oldu.

Art arda 170 olumlu yorum alan Lady Bird, salı sabahı itibariyle unvanın bir önceki sahibi Toy Story 2’yi (Oyuncak Hikayesi 2) tahtından etti. 1999 yılında vizyona gören Pixar yapımı Toy Story 2, art arda 163 olumlu yorum almıştı.

IMDb’de de 5 bin 332 kullanıcının katılımıyla 8.4’lük puana ulaşan Lady Bird, -şimdilik Rotten Tomatoes’taki en iyi film olarak nitelendirmese de, daha yüksek puan alan hiçbir film Lady Bird’ün “mükemmelik” seviyesine ulaşamadı.

Başrollerinde Saoirse Ronan, Odeya Rush ve Timothée Chalamet'nin yer aldığı 94 dakikalık filmin, 18 Mayıs 2018’de Türkiye’de gösterime girmesi bekleniyor.