Ladin'i öldüren asker konuştu

Usame Bin Ladin’i Pakistan Abbottaba’daki evinde 3 kurşunla vuran Amerikan SEAL tim üyesi, sessizliğini bozdu. Bu kişinin, henüz yayımlanmamış bir dergiye verdiği mülakatla ilgili basına sızan bilgilerde, ‘Bin Ladin’in son dakikalarının ilk ağızdan açıklanması’ vurgusu yapılırken, askerin kimliği gizli tutuluyor.

Operasyondan 2 yıl sonra, işsiz ve evsiz kalan, gelecek kaygısı taşıyan, devlet tarafından da korunmayan özel tim üyesinin yaşamı trajediye dönüştü. 16 yıl orduya hizmet ettikten sonra Usame operasyonunun ardından emekli olan “Tetikçi” birçok hakkını yitirdi. 20 yılı tamamlamadığı için sağlık güvencesi ve konut hakkına sahip olamadı.

Tanık koruma programına dahil olmak isteyen Tetikçi’nin bu isteği de olumlu karşılanmadı. Eşinden ayrılan tetikçi, ekonomik nedenlerden dolayı ayrı eve de taşınamadı.

Ailesine bakmak için yöntemler arayan Tetikçi’nin isminin deşifre edilmesinden endişe ettiği, fakat kitap vb yöntemlerle gelir sağlamayı planladığı belirtiliyor.

El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 1 Mayıs 2011 yılında ABD özel birlikleri ‘Navy Seal’e bağlı özel komandolar tarafından Pakistan'ın Abbottabad kentindeki evinde öldürülmüştü.

Ladin'in ölüm şekli ve cesedinin okyanusa bırakılmasıyla ilgili birçok spekülasyon ortaya atılmış, geçen yılki seçime az bir süre kala, operasyonda görev yapmış ve El Kaide liderini canlı gören son kişilerden biri olan askerin yazdığı kitap da ABD'yi karıştırmıştı.

Geçtiğimiz yıl ‘Navy Seal’den emekli olan askerin ‘No Easy Day’ adlı kitabı, saldırıların 11'inci yıldönümü olan 11 Eylül'de piyasaya sürülmüştü.