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Yaşam

'Ladin’i ellerimle parçalasam nefretim geçmez'

Derya Ölmez, hala patlamanın etkisiyle vücuduna saplanan cam kırıklarıyla yaşıyor

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - Terör örgütü El Kaide’nin 2003 yılında İstanbul Levent’teki HSBC binasına yaptığı bombalı saldırı sonucu ağır yaralanan Derya Ölmez, hala patlamanın etkisiyle vücuduna saplanan cam kırıklarıyla yaşıyor

Şimdi 30 yaşında olan Derya, Bin Ladin’in öldürüldüğüne inanmıyor, bunun silasi bir oyun olduğunu düşünüyor. Bu saldırı yüzünden hayatında bir sürü şeşi ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Derya, “Masum insanlara yapılan o hain saldırı benim tam 7 yılımı aldı.  

Ladin’i ellerimle parçalasam nefretim geçmezYüzüm, ellerim ve bacağımdan yıllarca bir dizi operasyon geçirdim. El Kaide lideri öldürüldü diyorlar. Ladin’in kesinlikle öldürüldüğünü düşünmüyorum. ABD’nin seçim öncesinde yapmış olduğu siyasi bir harekettir.  Bin Ladin’i elime verip ‘parçala’ deseler de kinim dinmez. 

İzlerimle yaşamaya çalışıyorum. İnsanlığa yapılan bu saldırıya nefretim bu kalıntılar sonrasında nasıl geçebilir?” diye konuştu. 

5 yıldır haftada iki kere olmak üzere psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Derya, Şimdi 30 yaşındayım ama yaşamam gereken herşeyi erteledim, evlenemedim, aile kuramadım ama kendimi işime, kariyerime yönlendirdim. Hayat mücadelemi kaybetmesemde yaşadıklarım hep benimle, sonuç olarak özgürlüğüm elimden alındı.  



Evli ve iki çocuğu olan mesai arkadaşım yanıbaşımda öldü, ruhuma darbe aldım. O arkadaşımı hatırlamamak, eşinin de onu hatırlamaması için ailesiyle görüşmüyorum” dedi. 


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