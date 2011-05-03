'Ladin’i ellerimle parçalasam nefretim geçmez'

T24

Şimdi 30 yaşında olan Derya, Bin Ladin’in öldürüldüğüne inanmıyor, bunun silasi bir oyun olduğunu düşünüyor. Bu saldırı yüzünden hayatında bir sürü şeşi ertelemek zorunda kaldığını ifade eden Derya, “Masum insanlara yapılan o hain saldırı benim tam 7 yılımı aldı.Yüzüm, ellerim ve bacağımdan yıllarca bir dizi operasyon geçirdim. El Kaide lideri öldürüldü diyorlar. Ladin’in kesinlikle öldürüldüğünü düşünmüyorum. ABD’nin seçim öncesinde yapmış olduğu siyasi bir harekettir. Bin Ladin’i elime verip ‘parçala’ deseler de kinim dinmez.İzlerimle yaşamaya çalışıyorum. İnsanlığa yapılan bu saldırıya nefretim bu kalıntılar sonrasında nasıl geçebilir?” diye konuştu.5 yıldır haftada iki kere olmak üzere psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden Derya, Şimdi 30 yaşındayım ama yaşamam gereken herşeyi erteledim, evlenemedim, aile kuramadım ama kendimi işime, kariyerime yönlendirdim. Hayat mücadelemi kaybetmesemde yaşadıklarım hep benimle, sonuç olarak özgürlüğüm elimden alındı.Evli ve iki çocuğu olan mesai arkadaşım yanıbaşımda öldü, ruhuma darbe aldım. O arkadaşımı hatırlamamak, eşinin de onu hatırlamaması için ailesiyle görüşmüyorum” dedi.