Ladin ormanlarını istila eden böceğe karşı biyolojik mücadele

Arzu ERBAŞ/RİZE,(DHA) - RİZE\'nin endemik türleri bünyesinde barındıran Kaçkar Dağları Milli Parkı\'nda, ladin çam ormanlarının kurumasına neden olan sekiz dişli dev kabuk böcek türü için biyolojik mücadele başlatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun’da görülen ve literatürde ‘Ipstypographus’ adıyla yer alan sekiz dişli dev kabuk böceği, ladin ormanlarını istila etti. Yayılışını hızla sürdüren böceğin en fazla görüldüğü alanların başında Kaçkar Dağları Milli Parkı geliyor. Milli park sahasındaki Çamlıhemşin ilçesi Yayla, Elevit, Kale ve Meydan köyleri ile Ayder, Kavron ve Amlakit yaylalarının eteklerindeki ladin ormanlarında kurumalar başladı. Ladin ağaçlarının tepe kısmının kısmen veya tamamen kızarıklaşmasıyla anlaşılan böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12’nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı başlattı.

FEROMON TUZAKLAR KURULDU

Sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli park sahasına 80 adet \'Feromon\' adı verilen tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arası kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen ‘Rhizophagus grandis’ adlı böcek türü de, bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakıldı.

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