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BBC Türkçe

Lactalis, bebek sütü ürünlerini küresel çapta geri çağırdı

Fransız gıda şirketi Lactalis, salmonella salgını korkusuyla bazı bebek sütü ürünlerini geri çağırdı. Salmonella bakterisi, gıda zehirlenmesi ve ishal, mideye kramp girmesi ve kusma gibi belirtilere neden oluyor.

29 Nisan 2018 20:30

Fransız gıda devi Lactalis, salmonella salgını korkusuyla bazı bebek sütü ürünlerini geri çağırdı.

Ürünlerin geri çağrıldığı ülkeler arasında İngiltere, Çin, Pakistan, Bangladeş ve Sudan da yer alıyor.

Geri çağrılan yüzlerce bebek süt tozu ürünü, dünya çapında Milumel, Picot ve Celi gibi markalarla piyasaya sürülüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü Michel Nalet, yaklaşık 7000 ton ürüne bakteri bulaşmış olabileceğini söyledi.

Nalet, henüz, bu ürünlerden ne kadarlık bir bölümünün kullanıldığını ya da ne kadarının piyasada bulunduğu açıklayabilecek durumda olmadıklarını belirtti.

AFP, Lactalis'in, salmonellanın ürünlerine, Fransa'nın kuzey batısındaki Craon kasabasındaki fabrikasında bulaştığına inandığını bildirdi.

Şubat ayı ortasından bu yana fabrikada üretilen ürünlerin hepsinin geri çağrıldığı, ayrıca fabrikadaki tüm makinaların dezefenkte edildiği belirtiliyor.

Salmonella bakterisi, gıda zehirlenmesi ve ishal, mideye kramp girmesi ve kusma gibi belirtilere neden oluyor.

Çiftlik hayvanlarının bağırsaklarından kaynaklanan bakteri, sıvı kaybı nedeniyle çocuklar ve yaşlılar açısından tehlikeli bulunuyor.

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