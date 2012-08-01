'Erkek yüzücülerin vücutları şahane, tenisçiler göbekli!'

Oyuncu Berna Laçin'in olimpiyatlarda yarışan sporcular hakkında Twitter'da yaptığı yorumlara takipçilerinden tepki geldi: Orası vücut geliştirme yarışması değil.

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in; 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışan sporcuların performansları yerine fizikleriyle ilgili Twitter'da yaptığı yorumlar, takipçileri arasında dalga konusu oldu. Bir takipçisi "Berna Hanım'a sanırım Bodrum sıcağı pek iyi gelmedi. Birisi lütfen ona olimpiyatların vücut geliştirme ya da güzellik yarışması olmadığını hatırlatsın" derken, bir diğeri ise "Bunları bir erkek söylese afaroz ederlerdi Twitter âleminde" yorumunu yaptı.

İşte Berna Laçin'in tweet'lerinden bazıları:

Olimpiyatlarda atletizm, yüzme ve buz pateni benim favorilerim.

"Spor yap, vücudun güzel olsun" derler. Yalan. Bakınız: Halter, gülle hatta basketbolcu kadınları. Ama voleybolcular fıstık oluyor.

Kadının beli ince olacak. Erkek tipi geniş omuzlu, küçük kalçalı sevmem. Sporcu kadınların hepsi öyle. Voleybolcuların bacakları uzun, belleri de ince, budur!

Venezuellalı halterci olsa, o güzel olabilir bak.

Erkek yüzücülerin vücutları şahane...

Olimpiyatlara pilates de konsun. Ben katılabilirim.

Tenisçiler niyeyse göbekli. Ben daha formdayım.

Ben sporcunun zeki, çevik, ahlaklı ve bir de güzel bacaklı olanını severim.