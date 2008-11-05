Laborutovarda yapay organizma

Laboratuvar ortamındaki ilk sentetik kromozomu üreten ABD’li genbilimci Dr. Craig Venter, yapay kromozomu, canlı bir bakteriye yerleştirerek ilk yapay organizmayı ürettiklerini açıkladı. Bakteriden de yakıt ürettiklerini belirten Dr. Venter, "Kamyon ve uçaklarda kullanılan yakıtları geliştirdik" dedi.



Kalite Kongresi’nin onur konuğu olarak 25 Kasım’da İstanbul’a gelecek Dr. Craig Venter, düzenlenen video konferansta, gen dünyasındaki son gelişmeleri anlattı. Dr. Venter, dünyanın gen haritasını çıkarmak amacıyla Atlas ve Büyük okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı’ndan yola çıkarak her 200 milde bir deniz suyundan numuneler aldıklarını şimdiye kadar 20 milyon geni incelediklerini söyledi. İki yıldır süren çalışmanın önümüzdeki yıl başlayacak üçüncü aşamasında, Türkiye kıyılarından da örnekler alınacak. Dr. Verner, Akdeniz ve Karadeniz’de çok çeşitli canlı türüyle karşılaşmayı umdularını belirtti. Denizlerdeki çalışmanın ülkelerin biyolojik ortamını ve organizmalarını göstereceğini belirten Dr. Craig Verner, 2009’dan itibaren 10 yıl boyunca, 10 bin insanın genomunu inceleyeceklerini söyledi.



Yeni bir çağa



Dr. Venter, bilimin 2008’de yeni bir çağa girdiğini belirterek, "Laboratuvar ortamında dört farklı kimyasaldan oluşan kromozomu keşfettik. En basit düzeydeki tek hücreli organizmaların kodlarını ortaya çıkardık. Kromozomları sentezlemek için çeşitli teknikler üzerinde çalıştık. Artık genetik kodu nasıl yazacağımızı biliyoruz" dedi. Genetik haritanın insan ömrünü uzatmayı amaçlamadığını belirten Dr. Ventier, "İnsan ömrünü uzatmaya çalışmak doğru değil. Şu anda 5.5 milyarlık dünya nüfusuna yeterli gıdayı sağlayamıyoruz. Önümüzdeki yıllarda 9 milyar gibi bir rakam sözkonusu. Bu gerçekler varken nüfusun ömrünü uzatmak krize körükle gitmek olacaktır. İnsanların sağlıklarını iyileştirebilirsek, hastalıkların genetik temellerini öğrenip bu hastalıkların önüne geçebilirsek, bu, ekonomik katkı da sağlayacak" diye konuştu.



