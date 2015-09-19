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Laboratuvarda yapay insan spermi üretildi

Fransa'da yapay ortamda insan spermi üretildi. Kısırlığa çözüm olması beklenen uygulamanın, kanser hastaları için de umut olması bekleniyor

19 Eylül 2015 18:20

Fransa ’da 10 yılı aşkın bir süredir yapılan çalışmalar sonucu, kısırlığı tedavi etmek için bir çözüm yolu bulundu. Lyon kentinde hükümete ait CNRS laboratuvarında yapay ortamda insan spermi üretilmeye başlandığı açıklandı. Kısırlık tedavisinde çığır açması beklenen uygulamanın patentinin Fransız hükümeti tarafından alındığı belirtildi.

Milliyet'te yayınlanan habere göre, laboratuvar görevlilerinden Marie-Helene Perrard, perşembe günü kamuoyuyla paylaşılan gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Perrard, ‘Yeni geliştirdiğimiz teknik ile şimdilik ergenlik öncesi dönemdeki erkeklerin spermatogonial kök hücrelerini kullanarak sperm elde ettiklerini’ belirtti. Araştırmanın ilk önce farelerden elde edilen spermle denendiğini belirten Perrard, daha sonra maymunlara geçtiklerini, araştırmanın en son aşamasında ise insanlardan alınan spermlerin denendiğini ifade etti.

Döllenmeyi sağlayacak kadar sperm elde edemeyen erkeklere umut olması beklenen uygulamayla ilgili konuşan Perrard, “Tedavi, kanser olan erkekler için de büyük öneme sahip. Kanser olmuş ve kemoterapi tedavisi gören erkeklerde sperm üretiminde sorunlar meydana geliyor ve kısırlık görülüyordu. "Bundan böyle üreme sorunları ortadan kalkacak” dedi.

Uygulamanın 2017’de klinik test aşamasına geçmesi bekleniyor.Tedavi onaylanırsa dünyada 15 bin genç kanser hastası ile 120 bin yetişkin erkekte kullanılması bekleniyor.

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