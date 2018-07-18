Laboratuvarda üretilen et, 2021'de restoranlardaki yerini alabilir

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten Hollandalı Mosa Meat şirketi, ürünün 2021'e kadar piyasaya sürülebilmesi için 7.5 milyon Euro (8.8 milyon dolar) fon aldı. Şirket, 5 yıl önce dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılmış ilk hamburgerini de üretmişti.

Sputnik'in haberine göre şirket, restoranlara laboratuvar ortamında üretilen et satmaya yönelik planlarını sürdürmek adına kaynak aldığını açıkladı.

Merkezi Maastricht kentinde olan Mosa Meat, çoğu Almanya merkezli ilaç üretici şirketi Merck KGaA'nın Hollanda'daki bağlı kuruluşu 'M Ventures' ve İsviçre merkezli 'Bell Food Group'tan olmak üzere 7.5 milyon euro aldıklarını belirtti.

Hamburger köftesini 1 dolara mal etmeyi amaçlıyorlar

Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan Mosa Meat yetkilileri, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yetkililer, ilk ürünlerini 2021'e kadar satmayı umduklarını söyledi.

Şirket daha önce Google'un kurucularından Sergey Brin'den de 1 milyon euro almıştı.

Çevreciler et talebi artışının sürdürülebilir olmadığını düşünüyor

Çevreciler, dünyada özellikle Çin gibi yükselen ekonomilerden gelen et talebi artışının sürdürülebilir olmadığını çünkü inek eti, domuz eti ve tavuk etinin bitkisel proteinlerden çok daha fazla kaynak tükettiğini belirtiyor.

Özellikle ineklerin ürettiği büyük miktardaki sera gazının küresel ısınmada payı bulunuyor.