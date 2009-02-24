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Sağlık

Laboratuvarda diş geliştirmenin yolu bulundu

Bilim insanları, laboratuvar ortamında diş geliştirmenin yolunu bulduklarını düşünüyorlar.

24 Şubat 2009 02:00

Bilim insanları, laboratuvar ortamında diş geliştirmenin yolunu bulduklarını düşünüyorlar. 

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ABD'nin Oregon Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, doğal olarak yeniden çıkmayan dişin dış katmanı minenin gelişiminden sorumlu genin yerini tespit ettiklerini açıkladılar.

Bilim insanlarının fareler üzerinde yaptıkları deneyler, "Ctip2" adı verilen bu genin, bağışıklık sistemi ve cilt ile sinirlerin gelişiminin de dahil olduğu fonksiyonları bulunduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, daha önce de hayvanlarda dişin iç bölümlerini laboratuvar ortamında büyütmeyi başarmışlardı.

Ulusal Bilimler Akademisi'nin bilimsel dergisinde de yayımlanan Oregon Üniversitesi'ndeki son bilimsel gelişmenin, bu açığı doldurması ve diş dolgusu yapma, takma diş kullanma gibi zorunluluklara son vermesi bekleniyor.

Araştırmacılar, ancak bunun insanlar üzerindeki uygulaması için daha çok çalışmak gerektiğini vurguluyorlar.

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