La Vache Qui Rit'den sağlık çalışanlarına 500 bin porsiyon üçgen peynir

La Vache Qui Rit, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında sağlık çalışanlarına, hastanelere ve ihtiyaç sahiplerine toplamda 500 bin porsiyonluk üçgen porsiyonu, Ahbap Derneği aracılığıyla hibe etti.

Bağış kapsamında Bel Grup dahilinde 4 bini aşkın çalışan, 20 ülkede 12 fabrika seferber olarak bir günlük üretim olan yaklaşık 20 milyon porsiyonu hibe ediyor.



20 farklı ülkede yer alan Bel Grup çatısı altındaki 12 üretim tesisinde, 4 bini aşkın çalışanımız, Covid-19 ile savaşan ve sahada bizler için çalışan kişiler için 16 Nisan günü önemli bir dayanışma örneği gösterdi. Yaklaşık 20 milyon porsiyon La Vache Quit Rit, BEL Grup tarafından başlatılan uluslararası dayanışma zinciri kapsamında hibe ediliyor.

Bu uluslararası girişim, Fransa ile birlikte Türkiye’nin de içinde bulunduğu 20 ülkedeki üretim tesislerini kapsıyor. Bu bağlamda Türkiye’de toplam 500 bin üçgen porsiyon La Vache Qui Rit, AHBAP Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

BEL Grup Türkiye CEO'su Aytekin Yıldız, dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu eşi görülmemiş salgını önlemek için canla başla çalışan sağlıkçılarımız ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteren ekiplere minnettarız. Bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerine bir nebze katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası kolektif çabamızın bir parçası olan herkesi cesareti ve bağlılığından dolayı tebrik ediyorum. Markamız, zor zamanlarda toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermek üzere pozitif ruhun değerlerini taşıyor."