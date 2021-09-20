La Palma'da yanardağ patladı; lavlar evlere doğru aktı

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'da yanardağ patladı. Havaya lav püskürten yanardağ, köydeki evlere doğru aktı.

Yetkililer seyrek nüfuslu Cabeza de Vaca bölgesindeki ağaçlık yamaçta meydana gelen patlamadan önce yakındaki köylerden hastaları ve bazı çiftlik hayvanlarını tahliye etmeye başladılar.

İki saat sonra, yamaçtaki çatlaklardan lavlar akarken, El Paso ve Los Llanos de Aridane dahil dört köyün boşaltılması emri verildi.

El Paso'daki evlerin bir kısmını yutan lavlar, maddi hasara neden oldu.

55 yaşındaki yerel sakin Isabel Fuentes İspanyol televizyonuna verdiği demeçte "Volkan en son 1971'de patladığında 5 yaşındaydım. Bir volkanik patlamayı asla atlatamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kanarya Adaları Devlet Başkanı Angel Victor Torres düzenlediği basın toplantısında 5 bin kişinin tahliye edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini belirtti.