La Palma Adası'nda volkandan çıkan lavlar 2 binden fazla binayı kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı.