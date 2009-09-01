La Merce Festivali'nin konuğu İstanbul olacak

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinin en ünlü kültür-sanat festivali "La Merce"nin bu yılki konuğu İstanbul olacak.



Barcelona'da 1871 yılından bu yana düzenlenen festivale bu yıl İstanbul'un konuk kent olarak davet edilmesinden dolayı çok sayıda Türk sanatçının katılması bekleniyor.



Dünyanın dört bir yanından gelecek sanatçılarla yüzlerce etkinliğin öngörüldüğü 23-27 Eylül arasındaki festival boyunca, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması da çeşitli etkinliklerle ön plana çıkarılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, üç dinin ilahilerinin seslendirildiği "Birlikte Yaşamak" konserleri, sema gösterisi, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ve turizm tanıtım video gösterileri de sunulacak.



Festival kapsamında Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" ve "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" ile Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler" ve "Uzak" adlı filmleri de Barcelonalılara gösterilecek.

Barcelona Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Toptaş'ı da etkinliklere katılmaya davet etti.