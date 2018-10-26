La Liga'nın Amerika maçlarına FIFA'dan ret

La Liga'nın 21.haftasında Amerika'da oynanması planlanan Girona-Barcelona maçına FIFA'dan ret geldi.

FIFA başkanı Gianni Infantino, La Liga'da oynanacak Girona-Barcelona maçının, Amerika topraklarında oynanmasına karşı olduğunu söyledi.

FIFA toplantısında konuşan Infantino, Miami'de oynanması planlanan maç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Buna tamamen karşıyım. Girona-Barcelona maçının Miami'de oynanmasına sıcak bakmıyorum. Resmi lig maçları, ülkenin kendi sınırları içerisinde oynanmalıdır."

La Liga başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz günlerde Relevent Sports şirketi ile La Liga maçlarından bazılarının Amerika topraklarında oynanması ile ilgili 15 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.