La Liga'nın ABD hayalleri suya düştü

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga yönetiminin bazı maçların Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanması talebini reddetti. Lig yönetimiyse, La Liga'nın bilinirliğini artırma konusunda ısrarcı.

La Liga'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne açılma planları suya düşebilir. Son gelen bilgilere göre ispanya Futbol Federasyonu, lig maçlarının ülke dışında oynanmasına izin vermedi. Ocak ayında oynanacak Girona-Barcelona maçına Miami'nin ev sahipliği yapması için hem La Liga Başkanı Javier Tebas, hem de iki kulüp başkanı, geçen hafta federasyona başvurmuştu.

Uluslararası haber ajansı Associated Press, ismi açıklanmayan bir federasyon yöneticisinin konuyla ilgili kendilerine ulaştığını yazdı.

Yetkili, talebin federasyondan onay almadığını, bunu da yazılı olarak lig yönetimine ilettiklerini söylüyor. Ajansın kaynağına göre lig yönetimi, uluslararası düzenlemelere tamamen uyabileceğini vadetmiyor.

Federasyon, La Liga'dan daha fazla teminat istese de, teklifteki açıklar giderilebilecek gibi değil. Bu haberin ardından La Liga Başkanı Javier Tebas, maçların yurt dışında oynanmasının La Liga'nın küresel bilinirliğini artırmasına katkı sağlayacağını bir kez daha vurguladı. Tebas böylece, dünyanın en pahalı futbol ligi olan Premier Lig’le aynı seviyeye gelebileceklerini söyledi.