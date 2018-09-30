La Liga'da tribün çöktü!

İspanya La Liga'da bu hafta oynanan Eibar - Sevilla maçında yaşanan olay yürekleri ağızlara getirdi. Ipurua Stadı'nda oynanan Eibar - Sevilla maçında misafir takım tribününde yer alan tel örgüler gol sevinci sırasında yıkıldı. Kazanın yaşandığı sırada iki kadın taraftarın fotoğraf çekmeye devam etmesi de fotoğraf karesine takıldı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Sevilla, Ever Banega'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, oyuncular kendi seyircileri önünde sevindiği sırada taraftarların da sevinç anında yüklendiği teller yıkıldı.

Kalabalığın altında bir çok taraftar ezilirken, 8 taraftarın hastaneye kaldırılmasına rağmen ciddi yaralananın olmaması yüreklere su serpti.

Karşılaşmaya o sırada 8 dakika kadar ara verilirken, Sevilla karşılaşma sonunda aldıkları 3-1'lik galibiyeti deplasmana gelen taraftarlarına adadı.

Öte yandan kazanın yaşandığı sırada iki kadın taraftarın soğukkanlı şekilde fotoğraf çekmeye devam etmesi de dikkatlerden kaçmadı.