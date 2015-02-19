La Liga'da cinsel ayrımcılığa dikkat çekmek için futbolcular gökkuşağı renkli bağcık takacak

İspanya'daki eşcinsel derneği FELGTB'nin çağrısına olumlu cevap veren İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Rayo Vallecano, bu pazar deplasmanda Athletic Bilbao'ya karşı oynayacakları maçta futbolcularının gökkuşağı renkli bağcıklar kullanacağını bildirdi. Ayrıca Atletico Madridli futbolculardan Saul ve Raul Jimenez'in de bu kampanyaya destek verecekleri belirtildi.

Bir maçlık kampanyaya, İspanya 2. ve 3. lig takımlarından Racing, Leganes, Cadiz, Murcia, Hercules'in de katılacakları açıklandı.

Kampanyada görev yapan FELGTB üyesi Ruben Lopez, İspanya'daki Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumundan "Bu tip kampanyalarda sınırlayıcı bir politikamız var" yanıtı aldıklarını belirterek, "Eşcinsellik futbolda halen bir tabu. Avrupa'daki binlerce futbolcudan nasıl olup da bir kişi bile çıkıp eşcinsel olduğunu açıklayamıyor? Bu tip kampanyalarla gerek futbolcular gerekse taraftarlar arasındaki bu korkuyu kırmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid ve Barcelona'dan çağrılarına ilişkin henüz bir cevap alamadıklarını söyleyen Lopez, bazı futbolcuların kampanyaya destek vermek istemelerine karşın kulüpleri tarafından engellendiklerini öne sürdü.

Eşcinsellik korkusuna karşı ilk kampanya, geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Seria A)'da yapılmıştı. İtalya'daki eşcinsel derneği Arcigay'in 500 futbolcuya gönderdiği mesaja karşılık veren tek isim Cagliarili orta saha oyuncusu Daniele Dessena, 25. haftada oynanan karşılaşmada sahaya gökkuşağı renkli krampon bağcıklarıyla çıkmıştı.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçında sahaya çıkan futbolcular da gökkuşağı renkli çoraplar giymişti. Daha sonra internette başlatılan kampanyayla 100 binden fazla gökkuşağı renkli çorap satıldığı bilgisi verilmişti.