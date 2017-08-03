La Liga yönetiminden Neymar transferine engel

La Liga yönetimi, Fransız ekip PSG'nin Barcelona'dan 222 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmek istediği Neymar'a onay vermedi. Yönetim, Neymar'ın avukatının Barcelona'dan ayrılmak için getirdiği 222 milyon Euro sözleşme fesih bedelini kabul etmedi.

Paris Saint-Germain yönetiminden henüz bir açıklama gelmezken, gün içinde transferi yorumlayan UEFA yetkilileri herhangi bir sorun olmadığını, bir kulübün yıllık 30 milyon Euro ve daha fazla zarar yapmadığında mali fair-play kısıtlamalarına takılmayacağını açıkladı.