La Liga takımlarından Alaves'te 15 Koronavirüs vakasına rastlandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Deportivo Alaves, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan testlerde 15 kişide virüse rastlandığını duyurdu.

Alaves Kulübü'nden yapılan açıklamada, sorumluluk politikası gereği futbol ve basketbol şubesinin testlerden geçirildiği, yapılan testler sonucunda 3 futbolcu, 7 antrenör ve 5 kulüp personelinin testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Kulüp ayrıca test sonucu pozitif çıkan kişilerin hastalık belirtileri göstermediğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

La Liga'da daha önce Valencia Kulübü takımın yarısının, Espanyol Kulübü ise 6 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

İspanya La Liga'da maçlar Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.