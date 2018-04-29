La Liga: M.City'nin harcamaları incelensin

İspanya ulusal futbol ligi La Liga, Manchester City'nin finansal fair play kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin UEFA'nın inceleme başlatmasını istedi.

La Liga'nın resmi internet sitesinde de yayınlanan açıklamada, "La Liga UEFA'yı, Paris St-Germain'e (PSG) açılan soruşturmayı devam ettirmeye ve benzer bir soruşturmayı Manchester City kulübüne de açmaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

La Liga başkanı Javier Tebas'ın ifadelerinin de yer aldığı açıklamada, "City ve PSG'nin devlet yardımıyla adil olmayan bir şekilde finanse edilerek Avrupa futbolunun rekabetini bozduğunu" ifade etti. Tebas ayrıca, bu kulüplerin harcamalarının futbol endüstrisine zarar veren büyük bir enflasyon yarattığını belirtti.

BBC'nin edindiği bilgiye göre UEFA, Manchester City için bir soruşturma açmayı düşünmüyor.

Avrupa futbolununun yönetim organı UEFA geçtiğimiz günlerde, 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı transfer ederek dünyanın en pahalı transfer rekorunu kıran Fransız Paris St-Germain (PSG) takımına finansal fair play soruşturması açmıştı.

Fransız kulübü geçtiğimiz günlerde de Kylian Mbappe'yi 165 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

UEFA, 2013 yılında hayata geçirdiği finansal fair play kurallarıyla, futbol kulüplerinin geliriyle gideri arasında bir denge olmasını zorunlu kıldı.

Bu kurala göre kulüpler 3 yıllık dönemlerde en fazla 30 milyon euro zarar edebiliyor.

UEFA, kulüplerin "mali doping" yapmasını engellemek için kuralları ihlal edip etmediğini araştırabiliyor.

Manchester City de bu yaz döneminde 6 transfer gerçkleştirmiş ve 245 milyon euro'luk harcama yapmıştı.