La Liga da Barça'nın

La Liga'da Barcelona, Real Madrid'in deplasmanda Villareal'e 3-2 mağlup olmasıyla maç eksiğine rağmen şampiyonluğunu ilan etti.



İspanya La Liga'nın 36. haftasında Villareal'in sahasında Real Madrid'i 3-2 mağlup etmesiyle bugün deplasmanda Mallorca’yla karşılaşacak Barcelona maç eksiğine rağmen 2008-2009 sezonunu lider olarak bitirmeyi garantilerken 19. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.



Katalan ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final, İspanya Kral Kupası ve La Liga şampiyonluğu ile altın çağını yaşıyor.



La Liga'da en son 2005-2006 sezonunda şampiyon olan Barcelona, biri Katalan Ligi şampiyonluğu ve 19'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere tarihinde toplamda 20. şampiyonluğuna uzanmış oldu.



