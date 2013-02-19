LA Lakers'ın patronu yaşamını yitirdi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahibi Jerry Buss, yaşadığı hastalıktan kurtulamadı ve 80 yaşında hayata veda etti.

Asistanı Bob Steiner, Los Angeles kentindeki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nde kanser tedavisi gören Buss'un ölüm nedeninin böbrek yetmezliği olduğunu bildirdi.

Buss, 1979 yılında satın aldığı Los Angeles Lakers ile 10 NBA şampiyonluğu yaşamış, kulübün dünya çapında bir marka haline gelmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Buss yönetiminde yapılan yüksek transfer harcamalarıyla 80'li yıllarda 5 şampiyonluk kazanan Los Angeles Lakers, Kobe Bryant'ın 11 yıl aynı formayı terlettiği sonraki dönemde de aynı başarıyı tekrarlamıştı.



Hollywood yıldızları maçların sıkı takipçisi olmuştu



Los Angeles Lakers, Buss döneminde Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmış, Hollywood'dan birçok film yıldızı ve diğer ünlü simalar Lakers'ın Staples Center'da oynadığı maçların sıkı takipçisi olmuştu.

Jerry Buss, Wyoming Üniversitesinin kimya bölümünden mezun olmasının ardından Güney Kaliforniya Üniversitesinde doktorasını yapmış ve havacılık sektöründe kısa bir süre çalışmıştı. Daha sonra bir arkadaşıyla emlak sektörüne geçiş yapan Buss, burada çok başarılı olmuş, bin dolarlık yatırımla başladığı işin sonunda büyük servet elde ederek Los Angeles Lakers ve aynı kentin farklı spor kulüplerini satın almıştı.