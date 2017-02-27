La La Land / Moonlight karmaşasının nedeni ne?

89. Oscar Ödül Töreni'nde Moonlight filminin kazandığı En İyi Film Oscarı'nın yanlış anons edilerek La La Land'e (Aşıklar Şehri) verilmesinin ardından birçok insanın kafasındaki soru şu:

Böyle bir şey nasıl olabildi?

İki kişi oyları sayıyor ve kazananların kim olacağını önceden biliyor. Her birinde kazananlarının isimlerinin olduğu tüm zarflardan oluşan bir kutu var. Diğer sete bir şey olursa diye yedekte tutuluyor.

Uluslararası denetim ve muhasebe şirketi PricewaterhouseCoopers'tan yetkililer ise, Oscar sahnesinin sağ ya da sol tarafında, ödülü sunacak ünlüler sahneye çıkmadan önce onlara zarfları vermek için ayakta bekliyor.

Emma Stone En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldıktan sonra, aynı ödülün olduğu diğer zarf yanlışlıkla En İyi Film Ödülü'nü vermek için sahneye çıkacak olan Warren Beatty'e veriliyor.

Bu da törenden sonra kafası karışık bir şekilde Emma Stone'un "Bütün bu süre boyunca En İyi Kadın Oyuncu Ödülü zarfı elimdeydi" diye anlattığını açıklıyor.

Deneyimli oyuncu Warren Beatty'nin zarfı açtıktan ve kartta yazan ismi gördükten sonra, zarfın içini başka bir kart olup olmadığını görmek için tekrar yokladığı ve zaman kazanmaya çalıştığı hissediliyordu.

Beatty bunun üzerine zarfa baktı ve ödülü beraber sunduğu Faye Dunaway'e karttaki ismi gösterdi.

Oyuncu Faye Dunaway ise kartta yazanı okudu: "La La Land."

Beatty yaşananı şöyle açıkladı:

"Sana ne olduğunu anlatmak istedim. Zarfı açtım ve Emma Stone, La La Land yazıyordu. Bu yüzden Faye'e bu kadar uzun süre baktım, ve sizlere [seyircilere doğru], komik olmaya çalışmıyordum."

Ödül törenini sunan Jimmy Kimmel de sonrasında karışıklığın karttaki isimden kaynaklandığını doğruladı.

Kimmel, "Kafa karıştırıcı bir şeyler olduğu açıktı, biz de insanları bekleterek acı çektirmek için sevimlilik yaptığını sandık. Gerçekte neden Stone'un isminin kartta olduğunu anlamaya çalışıyordu" dedi.

La La Land ekibi sahneye çıkıp ödül konuşmalarını tüm akışıyla sürdürürken, yetkililer sahneye çıkarak filmin yönetmeni, oyuncuları ve elbette tüm dünyaya neler olduğunu açıkladı: Çok büyük bir hata yapılmıştı.

La La Land filminin yapımcısı Fred Berger "Kaybettik bu arada ama biliyorsunuz" dedi.

Filmin ortak yapımcısı Jordan Horowitz de mikrofondan "Arkadaşlar çok üzgünüm, hayır, korkunç bir hata var. Moonlight, arkadaşlar En İyi Film Ödülü'nü siz kazandınız" diye konuştu.

Seyircilere ödül zarfını gösteren Horowitz, "Bu bir şaka değil. En İyi Film Ödülü Moonlight'ın" diyerek kartı okudu.