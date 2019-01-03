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Yaşam

La Casa De Papel'in yapımcısından yeni dizi!

La Casa De Papel'in Profesör'ü Álvaro Morte, The Pier'in de başrolünde

03 Ocak 2019 20:19

Kısa sürede tüm dünyada fenomene dönüşen La Casa de Papel’in yaratıcısı Álex Pina’nın yeni dizisi The Pier, 19 Ocak’tan itibaren BluTV’de yayınlanacak.

Dizinin konusu

BluTV’de yayınlanacak dizide, ünlü mimar Alexandra’nın, kocası Oscar’ın ölüm haberini almasıyla hikâye başlayacak. Cinayetten şüphelenilen bu gizemli kayıp, Oscar’ın aslında iki yaşamı olduğunu ortaya çıkaracak.

La Casa De Papel’in Profesör’ü başrolde

La Casa De Papel’in Profesör’ü Álvaro Morte’nin Oscar olarak izleyici karşısına çıkacağı ve polisiyeseverlerin yeni tutkunu olacağı The Pier, İspanyol televizyonunun en güçlü oyuncularını bir araya getiriyor.

 

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