La Casa De Papel'in 2. sezonu nisanda geliyor

Netflix, La Casa De Papel dizisinin ikinci sezonunun 6 Nisan'da yayınlanacağını açıkladı.

Netflix, resmi hesaplarından ilk sezonu bitiren izleyiciler için bir video paylaşarak dizinin ikinci sezonunun 6 Nisan'da yayınlanacağı duyurdu.

Dizide; Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Miguel Herran, Alba Flores, Jaime Menéndez Lorente, Paco Tous, Darco Peric, Roberto García Ruiz ve Álvaro Morte gibi isimler rol alıyor.

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle izlenme oranı yakalayan La Casa De Papel’in ilk sezonu Netflix üzerinden 13 bölüm olarak izleyiciyle buluşmuştu.