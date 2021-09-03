La Casa De Papel’in final sezonunun ilk kısmı yayınlandı

Merkez Bankası soygununu konu edinen Netflix'in sevilen İspanyol dizisi La Casa de Papel'in final sezonunun ilk yarısı izleyici ile buluştu.

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel, final sezonunun ilk 5 bölümü bugün yayınlandı.

Toplam 10 bölümden oluşan La Casa de Papel'in ikinci kısmı ise 3 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacak.

La Casa De Papel oyuncuları arasında Ursula Corbero, Alvaro Morte, Itziar Ituno, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herran, Jaime Lorente, Esther Acebo, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce gibi isimler bulunuyor.

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna İspanyol aktör Miguél Ángel Silvestre dahil oldu. Silvestre, Tokyo'nun eski sevgilisi René olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Kadroya dahil olan Patrick Criado çetenin en genç üyesi. Projede yer alan bir diğer yeni isim ise José Manuel Seda oldu.