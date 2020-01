L. Volkszeitung: İncirlik konusunda diplomatlara da iş düşüyor

Alman Der Spiegel dergisinin bir haberinde, Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine Türkiye'den izin çıkmaması üzerine üsteki Tornado keşif uçakları ve askerlerin geri çekilmesinin planlandığı, Almanya'nın İncirlik'e alternatif aradığı iddiası yer aldı. Ludwigsburger Kreiszeitung'un konuya ilişkin yorumu şöyle:

"Bu ağır bir saygısızlıktır. Bir yanda Alman askerleri keşif uçuşlarıyla Türkiye için de terörist riskleri azaltmaya çabalıyor. Öte yanda Ankara teşekkür olarak Federal Meclis vekillerininin İncirlik'te konuşlandırılmış olan Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermiyor. En az bu olay kadar şaşırtıcı olan da, Berlin'in de bu durumu uzun zamandır sineye çekmiş olmasıdır. Anlaşılan federal hükümetin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmek üzere yaptığı tüm diplomatik girişimler boşa çıkıyor. Bu durumda şimdi en azından Sosyal Demokrat Parti (SPD) saklandığı yerden çıkıp, açıkça görüş bildirirse olumlu olur. Partinin savunma uzmanı Rainer Arnold, 'ziyaret izni çıkmadığı sürece Tornado keşif misyonu devam etmez' diyor. Bu açıklama ile herhalde sadece kendi partisinden onay almakla kalmıyor."

Leipziger Volkszeitung'un yorumunda ise İncirlik konusundaki tartışmada diplomatlara da iş düştüğü görüşü savunuluyor:

"İncirlik'te NATO ülkeleri arasında karşılıklı yardım içeren bir sistem oluşmuştur. Bunun Alman askerlerinin aylarca sürecek görev yeri değişikliği ile bozulmaması gerekir. Amerikalılar İncirlik'te güvenlik önlemlerini kısa bir süre önce yoğun olarak artırdı. Bundan Alman askerleri de yararlanıyor. Almanların İncirlik'ten uzaklaştırılması hem siyasi hem de askeri açıdan akılcı olmaz. Aralarında -IŞİD'in de fark ettiği gibi- iyi işbirliği bulunan subaylar birbirinden uzaklaştırılmak mı isteniyor? Öte yandan subaylar da artık Berlin ve Ankara'daki diplomatlardan daha fazla şey yapmalarını bekliyorlar."

Ludwigshafen'da yayımlanan Rheinpfalz gazetesinin aynı konudaki yorumunda da Alman vekillerin İncirlik konusunda ciddi adım atmak zorunda oldukları hatırlatılıyor:

"Türkiye'nin Federal Meclis'teki Ermeni soykırımı kararını gerekçe göstererek Federal Meclis vekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemesi gerçekten bir sorun oluşturuyor. Çünkü Federal Ordu bir parlamento ordusudur. Askerleri dış ülkelerdeki misyonlara gönderme kararını milletvekilleri vermektedir. Parlamenterlerin de dış ülkedeki mevcut şartlara ilişkin yerinde bilgi almaları gerekmektedir. Eğer Alman vekillerin Ekim ayında planlanan ziyareti Türk hükümeti tarafından yeniden engellecek olursa, o takdirde Alman askerlerinin İncirlik'i terk etmesi zorunlu hale gelir; aksi takdirde parlamenterler gülünç duruma düşer."

Berlin'de yayımlanan Die Tageszeitung ise yorumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Fırat Kalkanı" operasyonu kapsamında ABD ile Kürtlerin ilişkilerini irdeliyor:

"Uzun zamandır Obama Yönetimi'nin Kürtlerin en iyi avukatı olduğu tezi geçerliydi. Ama şu anda göründüğü kadarıyla Kürtler yine kendi başlarına bırakılmış durumdalar. ABD için Suriye anlaşmazlığında Türkiye çok daha önemli bir müttefik konumunda. Ortaklık konusunda Esad rejimi ile Rusya arasında kalan ABD Başkanı Obama güçlü NATO ortağı Türkiye'den vazgeçemez. Ve şimdi Erdoğan ABD'de kabul ettirilmesi mümkün olmayan bir şeyi yapıyor. Afganistan ve Irak'taki savaşlardan sonra ABD'de 'No boots on the ground', yani bir ülkeye kara kuvveti göndermeme ilkesine kimse dokunamıyor. Ancak kara kuvvetlerini devreye sokmadan IŞİD'e karşı mücadelede başarılı olmak da mümkün değil. ABD Kürtler konusunda tamamen stratejik çıkarlar izliyor, onlara karşı prensipte bir yükümlülük taşımıyor. Başkan Obama ile Dışişleri Bakanı John Kerry Suriye anlaşmazlığında Suudileri de -hiçbir eleştiride bulunmadan- el üstünde tutuyor. Nihayetinde AB ülkeleri Kürtlerin daha iyi avukatları olabilirler."